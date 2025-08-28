Почему Наговицину не пустили на Пик Победы год назад: российская альпинистка не соответствовала некоторым критериям

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев сообщил, что цена за спасение альпинистки Натальи Наговициной перевалила за восемь млн рублей (100 тысяч долларов). Эксперт отметил, что у нее была страховка, примерно 35 тысяч долларов. Эта сумма бы покрыла эвакуацию с вершины на вертолете. Но спасательная операция затянулась, и уже потрачено намного больше средств.