Почему Наговицину не пустили на Пик Победы год назад: российская альпинистка не соответствовала некоторым критериям

Альпинистке Наталье Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы из-за недостаточной на тот момент подготовки. Об этом РИА Новости рассказал белорусский альпинист Артем Ценцевицкий.
Он сообщил о договоренности с ней. Если Наталья не сможет двигаться со скоростью остальной, более сильной и опытной группой, то она разворачивается в безопасном месте и спускается. Причем, сделать это можно было в любой момент.
Ценцевицкий отметил, что Наговицина темп других альпинистов выдержать не смогла, поэтому он отказал ей в восхождении на Пик Победы. Он счел подготовку Натальи недостаточной.
«К Победе готовиться надо очень серьезно, и подготовка должна быть очень сильной… На мой взгляд, ее подготовки было на тот момент недостаточно, и я принял решение, что ее надо развернуть вниз», — рассказал альпинист.
Также он назвал более опасными погодные условия на Пике Победы. Там, так сказать, «спасение утопающих в 99 процентов случаев это дело рук самих утопающих».
Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев сообщил, что цена за спасение альпинистки Натальи Наговициной перевалила за восемь млн рублей (100 тысяч долларов). Эксперт отметил, что у нее была страховка, примерно 35 тысяч долларов. Эта сумма бы покрыла эвакуацию с вершины на вертолете. Но спасательная операция затянулась, и уже потрачено намного больше средств.