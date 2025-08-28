Братья лишили 17 млн рублей башкирскую компанию

По данным следствия, с октября 2022 года по июнь 2023 года предприятие и другая организация заключили два договора на поставку нового оборудования для прокачки нефти на общую сумму свыше 36 миллионов рублей. Однако в ходе проверки, проведенной нефтедобывающей компанией, было установлено, что поставленное оборудование не соответствовало условиям контракта — оно являлось бывшим в употреблении и восстановленным после ремонта.