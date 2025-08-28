Братья лишили 17 млн рублей башкирскую компанию

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «КабСнаб» и его родного брата. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, им вменяют мошенничество в особо крупном размере и покушении на него, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, с октября 2022 года по июнь 2023 года предприятие и другая организация заключили два договора на поставку нового оборудования для прокачки нефти на общую сумму свыше 36 миллионов рублей. Однако в ходе проверки, проведенной нефтедобывающей компанией, было установлено, что поставленное оборудование не соответствовало условиям контракта — оно являлось бывшим в употреблении и восстановленным после ремонта.
Соучастникам удалось получить от фирмы-заказчика более 17 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.
