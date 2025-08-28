Ричмонд
Актриса Марина Федункив отказалась от декретного отпуска после родов в 53 года

Марина Федункив, ставшая мамой в 53 года, вскоре после рождения сына вернулась к работе. Она отметила, что решение не уходить в длительный декрет было осознанным.

Актриса пояснила, что опасалась полностью погрузиться в материнство и превратиться в чрезмерно контролирующую маму. По ее словам, такая модель поведения не пошла бы на пользу ребенку.

Федункив подчеркнула, что работа помогает ей оставаться в тонусе, следить за здоровьем и сохранять форму, что особенно важно для воспитания сына Теодора, которого она родила от итальянца Стефано Маджи.

При этом артистка призналась, что совмещать карьеру и заботу о ребенке непросто. Она подчеркнула необходимость принимать помощь и добавила, что теперь оценивает новые проекты не только как актриса, но и как мама, учитывая возможность уделять достаточно времени сыну, передает «Газета.ру».

Чтобы стать мамой, актриса отказалась от курения и алкоголя, рассмотрела все варианты родов, но в итоге, как она и хотела, у нее прошли естественные роды. «ВМ» пообщалась со счастливой мамой.