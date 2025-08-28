Ричмонд
В Кремле заявили, что не знают деталей о новом фильме про Путина

Песков подчеркнул, что не готов заочно оценивать фильм, не ознакомившись с его содержанием.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, не знает подробностей о художественном фильме «Кремлёвский волшебник», снимаемом французским режиссёром Оливье Ассаясом на основе на биографии президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что создатели картины не обращались за консультациями к властям России. Песков также подчеркнул, что не готов заочно оценивать фильм, не ознакомившись с его содержанием.

«Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Главные роли в картине «Кремлёвский волшебник» исполнили Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу. Сюжет разворачивается вокруг телепродюсера Вадима Баранова.

Ранее в Сети появился новый кадр с Джудом Лоу в образе Владимира Путина, сделанный на съемках этой картины.

