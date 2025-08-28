Ричмонд
У сына Михаила Ефремова от Евгении Добровольской обострилось заболевание: вот что известно

SHOT: у сына Михаила Ефремова Николая обострился рассеянный склероз.

Источник: Комсомольская правда

У сына Михаила Ефремова Николая обострилось хроническое заболевание после инцидента с падением. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, после травм в результате падения Николай Ефремов переживает новые приступы рассеянного склероза. Канал отмечает, что мужчина не выходит из дома и ведет образ жизни затворника. Ему необходим постоянный контроль и присмотр.

Источник пишет, что прогулки на воздухе, которые могли бы облегчить его состояние, почти всегда обречены из-за астмы и аллергии у артиста.

Николай Ефремов является наследником Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. Актриса ушла из жизни в начале года из-за онкологического заболевания.

Напомним, в 2023 году Николай Ефремов случайно выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже в спальном районе Москворечье-Сабурово. Он попал в реанимацию с переломами, с тяжелой травмой. Врачи прооперировали его в срочном порядке и смогли стабилизировать состояние.