У сына Михаила Ефремова от Евгении Добровольской обострилось заболевание: вот что известно

Напомним, в 2023 году Николай Ефремов случайно выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже в спальном районе Москворечье-Сабурово. Он попал в реанимацию с переломами, с тяжелой травмой. Врачи прооперировали его в срочном порядке и смогли стабилизировать состояние.