Поезд столкнулся с автомобилем в Амурской области, водитель погиб

В Амурской области на Забайкальской железной дороге легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом. В результате столкновения погиб водитель легковушки. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как сообщается, столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск Забайкальской железной дороги.
В прокуратуре отметили, что машинист активировал экстренное торможение, но так и не смог избежать столкновения. Пассажиры и сотрудники поезда не обращались за медицинской помощью, но погиб водитель автомобиля.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Днем ранее, 25 августа, аналогичное происшествие случилось на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном между станциями Урюпино и Ольшанка в Волгоградской области. Там водитель легкового автомобиля протаранил одиночный локомотив.