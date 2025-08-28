В подмосковной больнице установили новый рентген-аппарат

Современный цифровой рентген-аппарат начал работать в филиале Щелковской больницы в поселке Биокомбината Московской области. Оборудование закуплено в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает региональное министерство информации и молодежной политики.
Новый прибор установили взамен старой аналоговой техники, которая уже не соответствовала современным требованиям. Проводить исследования на рентген-аппарате в Щелковской больнице будут стационарным и амбулаторным пациентам — как взрослым, так и детям.
Благодаря высокому качеству изображения врачи смогут быстро выявлять патологии костно-суставной системы, органов дыхания, малого таза, а также желудочно-кишечного тракта. Доступ к снимку в цифровом формате появляется сразу, что значительно ускоряет процесс диагностики.
«Мы продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья современным диагностическим оборудованием. Так, новый цифровой рентген-аппарат заработал в Щелковской больнице, а всего с начала года ввели в работу 53 рентгеновских аппарата. На их закупку было направлено более 1,2 миллиарда рублей», — сказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.