Под Волгоградом ощутимо дорожает скандальная маршрутка № 110

Жители райцентра Городище в Волгоградской области собирают подписи под петицией, которую они намерены адресовать председателю СК России Александру Бастрыкину, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и руководителям ряда федеральных и региональных надзорных ведомств. На этот раз городищенцы намерены пожаловаться на резко подорожавший проезд на единственном виде транспорта, который связывает многотысячный населенный пункт с областной столицей.
Уже с 10 сентября 2025 года за одну поездку по маршруту от конечной остановки в Городище до конечной на Тулака в Советском районе Волгограда пассажиру предстоит заплатить 60 рублей. До 10 сентября за эту же поездку он пока платит 50 рублей. За поездку от райцентра до улицы Комсомольской цена проезда составит 55 рублей вместо 45 рублей, которые платят сегодня. При этом стоимость проезда для горожан, которые решат воспользоваться маршруткой в черте районов Волгограда, цена проезда останется прежней — 35 рублей.
— С 10 сентября 2025 года поднимется цена на проезд в пригородной маршрутке № 110, — подтвердил информацию перевозчик Сафар Мамедов. — Помимо этого часть транспорта уже ходит по укороченному маршруту — до автовокзала в Волгограде с проездом через остановку «Современник». Маршрутки идут через одну — до Тулака и до сокращенной конечной.
Сами жители райцентра считают подорожание проезда необоснованным. В районном паблике по этому поводу развернулись горячие дебаты, городищенцы подсчитывают суммы расходов, которые им предстоит тратить на транспорт и уверены, что обращение в высшие инстанции поможет умерить аппетиты перевозчика, поднявшего цены на проезд только для городищенцев.
— Мало того, что маршрут сократили, так теперь он еще и подорожал, — пишут в паблике возмущенные жители Городища. — Бастрыкину напишем, пусть рассудит, кто и что нарушил в транспортных перевозках. Поднять цену на проезд сразу на 10 рублей — это слишком.