Под Волгоградом ощутимо дорожает скандальная маршрутка № 110

Уже с 10 сентября 2025 года за одну поездку по маршруту от конечной остановки в Городище до конечной на Тулака в Советском районе Волгограда пассажиру предстоит заплатить 60 рублей. До 10 сентября за эту же поездку он пока платит 50 рублей. За поездку от райцентра до улицы Комсомольской цена проезда составит 55 рублей вместо 45 рублей, которые платят сегодня. При этом стоимость проезда для горожан, которые решат воспользоваться маршруткой в черте районов Волгограда, цена проезда останется прежней — 35 рублей.