Запрет на телефоны, «домашка» по физре, уроки вождения: что ждет школьников

Продолжительность занятий увеличивается с 5 до 10 дней — как у суворовцев и кадетов. В связи с этим учеба в 10-х классах будет завершаться не 31 мая, как раньше, а 25-го. Сборы будут проводиться на базах воинских частей или в специализированных центрах допризывной подготовки.