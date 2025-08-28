Запрет на телефоны, «домашка» по физре, уроки вождения: что ждет школьников

Уже в ближайший понедельник школы и гимназии Беларуси распахнут двери для детей и подростков. В первые классы пойдут 90 тысяч ребятишек, а всего за парты сядут более 1 миллиона школьников.
Основные новшества учебного сезона 2025/2026 диктует Кодекс об образовании, который был обновлен в очередной раз. Обязательным станет деловой стиль одежды на уроках (кроме физкультуры и трудового обучения), в сельских школах будут обучать вождению, а телефоны теперь будут запирать на ключ.
Что еще ждет учеников, читайте в материале Sputnik.
Телефонный «детокс»
Одна из самых обсуждаемых новаций предстоящего учебного года — запрет на использование мобильных телефонов в школах. С 1 сентября ученики должны оставлять свои гаджеты — смартфоны, умные часы, наушники, планшеты, ноутбуки, звукозаписывающие устройства и прочие средства связи — в специальных ячейках, которые будут запираться на ключ.
Места хранения телефонов будут всегда находиться под видеонаблюдением. В конце учебного дня девайсы будут возвращаться школьникам. Если возникнет необходимость позвонить родителям, можно будет обратиться к дежурному администратору учреждения образования.
Для некоторых учеников все же сделали исключение — им разрешат пользоваться мобильниками и планшетами во время уроков и внеклассных занятий. Речь о ребятах с сахарным диабетом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Деловой стиль
Если вы до сих пор занимаетесь поиском одежды для нового учебного года, наш материал вам будет в помощь.
«Домашка» по физкультуре
Со следующего учебного года в жизни школьников станет больше спорта: было решено увеличить количество уроков по физической культуре до трех в неделю (до этого было максимум два).
Инициатива Минобра связана с тем, что у современных школьников наблюдается гиподинамия — недостаток физической нагрузки. Кроме того, таким образом чиновники хотят поднять уровень «физухи» у молодежи на более высокий уровень.
Любопытно, что теперь по физкультуре возможны и домашние задания. Это могут быть, к примеру, отжимания, подтягивания, приседания и упражнения на пресс.
Уроки вождения
У старшеклассников сельских школ, учащихся специализированных лицеев, а также суворовцев и кадетов появится возможность обучаться вождению и получать водительские права. Что-то вроде занятий на УПК, когда ученики 10−11-х классов могут проходить подготовку по рабочим специальностям.
После окончания школы и получения водительской категории выпускники смогут устроиться на работу в организации и сельхозпредприятия.
Учебно-полевые сборы
Еще одно обсуждаемое родителями и учениками новшество: с 2026 года в 10-х классах будут проводиться учебно-полевые сборы. Такие мероприятия проходят и сейчас по дисциплине «Допризывная и медицинская подготовка» (у мальчиков — полевые сборы, у девочек — медицинская практика). Что тогда нового?
Продолжительность занятий увеличивается с 5 до 10 дней — как у суворовцев и кадетов. В связи с этим учеба в 10-х классах будет завершаться не 31 мая, как раньше, а 25-го. Сборы будут проводиться на базах воинских частей или в специализированных центрах допризывной подготовки.
Разрешат пересдавать ЦЭ
В настоящее время существует правило, согласно которому школьники, получившие ноль баллов на ЦЭ, не могут быть аттестованы в текущем году. Таким образом, документ об образовании они могут получить только через год в случае успешной пересдачи.
Однако в нормативно-правовые акты были внесены изменения. В случае неудачи выпускники получат возможность пересдать экзамен в августе. При этом они не смогут рассчитывать на поступление в вуз, поскольку к тому моменту вступительная кампания в высшие учебные заведения будет завершена. Останется ждать следующего года или оперативно подавать документы в колледж.
Новый предмет в 11-м классе
Новый предмет появится у выпускников школ — «История Беларуси в контексте всемирной истории». Это интегрированная дисциплина, которая объединяет два курса по истории — отечественной и мировой.
С этим предметом ребята уже знакомы, поскольку начали изучать его еще в 10-х классах, а в этом году завершится его введение в программу для старшей школы.
Обязательное образование
Согласно обновленному Кодексу об образовании, родители проживающих в Беларуси детей должны создать все условия для их обучения в отечественных учреждениях образования. Это изменение призвано пресечь случаи, когда подростки живут в Беларуси и при этом проходят дистанционное обучение в зарубежных школах.
Новшество при этом не распространяется на детей, которые зарегистрированы в Беларуси, но временно проживают за рубежом. Обязанности обучаться в белорусских школах у них нет.
Автобус до школы
Решены все вопросы, касающиеся подвоза школьников. На данный момент таким правом могут пользоваться только дети из сельской местности, где нет общеобразовательного учреждения. Однако новое положение в Кодексе об образовании снимает этот вопрос: школьный автобус сможет доставлять ребят на уроки даже в тех агрогородках и деревнях, где школа есть.
Кроме того, будет организовываться подвоз школьников на экскурсии, спортивные и культурные мероприятия.
Новые школы
С 1 сентября в Беларуси откроются семь новых школ — в Пинске, Лунинце, Островце, Фаниполе, Слуцке, деревне Лесковка около Боровлян и Минске. Учиться в них смогут 5238 детей.
Что касается новой школы, которая заработает в Минске, она получила 227-й номер и железнодорожный профиль. Учреждение образования на 1056 мест с бассейном откроется в быстроразвивающемся столичном микрорайоне «Минск-мир».
Новые учебники
К 1 сентября для белорусских школьников подготовили 28 новых учебников. В частности, это издания по «Истории Беларуси в контексте всемирной истории» для выпускников и пособие по ОБЖ для третьеклассников. Остальные 26 учебников по разным предметам были переизданы.
Напомним, плата за пользование школьными учебниками привязана к базовой величине и составляет 0,5 БВ. На данный момент это 21 рубля. Принести квитанцию об оплате нужно до 1 октября.
Новые блюда
Традиционно перед началом учебного года школьные столовые обновляют меню. В рацион внесут новые блюда: мясные шарики, салаты «Отличный», «Школьная мозаика», «Фасолька», «Ранiца», гуляш «Пикантный», мякоть бедра в сметанно-томатном соусе, суп «Минский» и напиток «Яблочный».
Любопытно, что все блюда смогут продегустировать родители. Что касается стоимости питания в школах, то оно не изменится и останется на уровне прошлого года.