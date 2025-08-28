Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню в Париже и изнасиловал

Медсестра из США, 34-летняя Алексис фон Йейтс, после года заключения призналась в развратных действиях в отношении своего 15-летнего пасынка. Инцидент произошел в июле 2024 года, когда женщина совершила непристойные действия по отношению к подростку во время его визита к отцу. Мужчина застал ее с сыном.