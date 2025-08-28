Ричмонд
Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню в Париже и изнасиловал

В Париже под Эйфелевой башней 17-летний подросток из Ливии напал на украинскую девушку и изнасиловал. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в ночь на 25 августа. Сообщается, что и нападавший, и пострадавшая находились в состоянии алкогольного опьянения.

Юноша силой затащил девушку в кусты и изнасиловал ее. Крики пострадавшей услышали прохожие, которые вызвали полицию.

Подростка задержали, по факту случившегося ведется расследование, передает издание.

В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.

Медсестра из США, 34-летняя Алексис фон Йейтс, после года заключения призналась в развратных действиях в отношении своего 15-летнего пасынка. Инцидент произошел в июле 2024 года, когда женщина совершила непристойные действия по отношению к подростку во время его визита к отцу. Мужчина застал ее с сыном.

В конце прошлого года учителя одной из школ Пензы задержали сотрудники полиции по подозрению в совращении учениц.