Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД представили новые вагоны СВ с двухметровыми полками и душевой

В каждом вагоне есть фен, утюг и гладильная доска.

Источник: Аргументы и факты

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) на выставке PRO//Движение. Экспо показала новые вагоны СВ с двухметровыми полками, вместительными местами для багажа, сейфом для хранения ценных вещей и мультимедийными экранами.

В новом СВ предусмотрено 8 двухместных купе. Для удобства пассажиров в них есть кнопки вызова проводника, розетки, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и индивидуальные светодиодные светильники.

«Длина спальных полок увеличена на 16 см — до 2 метров», — подчеркнули в РЖД.

В каждом вагоне кроме санузлов есть душевая кабина, оборудованная феном, утюгом и гладильной доской.

В текущем году компания рассчитывает получить от производителя 28 таких вагонов.

Ранее сообщалось, что новые вагоны с удлиненными полками запустят между Москвой и Петербургом осенью.