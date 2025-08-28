РЖД представили новые вагоны СВ с двухметровыми полками и душевой

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) на выставке PRO//Движение. Экспо показала новые вагоны СВ с двухметровыми полками, вместительными местами для багажа, сейфом для хранения ценных вещей и мультимедийными экранами.
В новом СВ предусмотрено 8 двухместных купе. Для удобства пассажиров в них есть кнопки вызова проводника, розетки, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и индивидуальные светодиодные светильники.
«Длина спальных полок увеличена на 16 см — до 2 метров», — подчеркнули в РЖД.
В каждом вагоне кроме санузлов есть душевая кабина, оборудованная феном, утюгом и гладильной доской.
В текущем году компания рассчитывает получить от производителя 28 таких вагонов.
Ранее сообщалось, что новые вагоны с удлиненными полками запустят между Москвой и Петербургом осенью.