Стала известна причина включения тревожных сирен в разных районах Перми

Причину включения тревожных сирен в разных районах Перми объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Речь идёт о сигналах тревоги, которые жители краевой столицы услышали утром 28 августа. В пермских телеграм-каналах были опубликованы сразу несколько сообщений о срабатывании систем оповещения. По словам жителей Перми, тревожные сигналы были слышны в центре города, а также Закамске.
«Наши читатели сообщают, что в центре города звучат сирены», — рассказал канал «Пермь с огоньком».
«Городские тг-каналы сообщают о сиренах в Перми. Закамск тоже присоединяется», — сообщил канал Properm.ru. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю. Позже в ведомстве сообщили причину включения тревожных сирен и рассказали, что они включались в городских школах.
«Перед Днём знаний в образовательных учреждениях проводились включения систем автоматической пожарной сигнализации», — рассказали в краевом ГУ МЧС.
Проверка сигнализации была проведена по распоряжению Министерства образования Пермского края.