В Заксобрание Новосибирской области пытается избраться 79-летний коммунист

Вместе с ним в тройку самых зрелых кандидатов вошли два либерал-демократа, каждый из которых также имеет опыт депутатской работы — правда на в Заксе, а в районных советах.

В текущем избирательном цикле в Новосибирске наибольшее число кандидатов преклонного возраста выдвинуто не партией, традиционно ассоциируемой с пенсионерами, а «Единой Россией» (в горсовет) и КПРФ (в Законодательное собрание). Самый пожилой претендент отпраздновал 79-летие. Об этом пишет Сиб.фм.

Юрий Усаков, глава татарстанских коммунистов, несмотря на почтенный возраст (около 80 лет), успешно прошёл избирательную кампанию и стал депутатом в новообразованном Татарском муниципальном округе. В тройку наиболее опытных кандидатов вошли также два представителя ЛДПР, также обладающие опытом депутатской работы, но не в Законодательном собрании, а в районных советах.

В сумме из девятнадцати кандидатов, перешагнувших 65-летний рубеж, 14 стремятся получить мандат в Законодательном собрании, 4 — в Совете депутатов Новосибирска, а один предпочёл снять свою кандидатуру. Среди этих претендентов представлены различные политические силы: «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия», а также независимые кандидаты.

