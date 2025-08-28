В Заксобрание Новосибирской области пытается избраться 79-летний коммунист

Вместе с ним в тройку самых зрелых кандидатов вошли два либерал-демократа, каждый из которых также имеет опыт депутатской работы — правда на в Заксе, а в районных советах.
В текущем избирательном цикле в Новосибирске наибольшее число кандидатов преклонного возраста выдвинуто не партией, традиционно ассоциируемой с пенсионерами, а «Единой Россией» (в горсовет) и КПРФ (в Законодательное собрание). Самый пожилой претендент отпраздновал 79-летие. Об этом пишет Сиб.фм.
В сумме из девятнадцати кандидатов, перешагнувших 65-летний рубеж, 14 стремятся получить мандат в Законодательном собрании, 4 — в Совете депутатов Новосибирска, а один предпочёл снять свою кандидатуру. Среди этих претендентов представлены различные политические силы: «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия», а также независимые кандидаты.