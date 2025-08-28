В Иркутской области произошли аварии на электросетях

За сутки в четырех населенных пунктах Иркутской области произошли аварии на электросетях. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, в Иркутском районе Мельничная Паль без света остался 291 дом.
— В Казачинско-Ленском районе, в посёлке Небель, аварийное отключение электроэнергии связано с неисправностью на линии электропередач «Киренга — Небель», которая тянется на 36,3 километра по заболоченной местности. В результате 123 жилых дома и три социальных объекта остались без электричества, — уточнил глава региона.
В поселке Прибойный Братского района после планового ремонта воздушных линий «Видим-Прибойный-Шумилово» она не включилась на поселок. Без света остались 139 домов и три соцобъекта. На месте уже работают специалисты. Также электричество отключили в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.