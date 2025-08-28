В Иркутской области произошли аварии на электросетях

В поселке Прибойный Братского района после планового ремонта воздушных линий «Видим-Прибойный-Шумилово» она не включилась на поселок. Без света остались 139 домов и три соцобъекта. На месте уже работают специалисты. Также электричество отключили в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.