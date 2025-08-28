Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 100 автобусов в день будут возить школьников на экскурсии в музеи Москвы

Автобусы туристического класса продолжат доставлять школьников и студентов на культурные площадки в новом учебном году.

Источник: Аргументы и факты

Московский транспорт обеспечивает учащимся городских школ и колледжей комфортные и безопасные поездки на экскурсии в музеи и на выставки в рамках проекта «Музеи — детям». Для этого используются автобусы туристического класса, которые соответствуют самым строгим стандартам безопасности.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в новом учебном году для перевозки детей будет выделяться до 100 таких автобусов Мосгортранса ежедневно. Этот специальный проект Мэра Москвы Сергея Собянина был запущен в 2017 году и позволяет школьникам посещать культурные площадки столицы, совмещая это с учебными занятиями.

Автобусы оснащены всем необходимым для удобной поездки: проблесковыми маячками на крыше, эргономичными креслами с ремнями безопасности, системами климат-контроля, телевизорами в салоне, откидными столиками и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Безопасность поездок обеспечивают профессиональные водители Мосгортранса, которые проходят обязательный медосмотр перед каждым рейсом. Яркие опознавательные знаки и проблесковые маячки делают автобусы хорошо заметными на дороге.

«В прошлом году учащиеся более 1 тыс. школ и колледжей добирались до культурных площадок на комфортных, надежных и безопасных автобусах туристического класса», — уточнил Ликсутов.

Всего было перевезено около 550 тысяч детей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. За все время работы проекта надежный транспорт перевез уже 2,3 миллиона пассажиров на выставки и экскурсии.

Для того чтобы присоединиться к проекту и заказать автобус, необходимо обратиться на сайт Мосгортранса или по телефону горячей линии.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше