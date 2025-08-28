В Заречном округе Свердловской области открыли пешеходную зону с лестницей

Пешеходную зону с каскадной лестницей к экопарку «Заречный» открыли 16 августа в Заречном округе Свердловской области. Территорию благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
Специалисты выложили дорожку из брусчатки с деревянными информационными стендами. Она ведет к экопарку, на территории которого есть детская и спортивно-игровая площадки и зона отдыха, а также пространство для выгула собак.
Напомним, благоустройство этого объекта стало возможным благодаря победе в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Само обновление территории началось в 2024 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.