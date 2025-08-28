В деревне Малые Уруссу в Татарстане откроется новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) откроется в деревне Малые Уруссу в Республике Татарстан при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в исполнительном комитете Ютазинского муниципального района.
Медпункт строят на месте старого здания. Модульный ФАП будет отвечать современным стандартам и обеспечит более высокий уровень медицинского обслуживания. Фельдшер будет проводить профилактические осмотры, консультации и оказывать неотложную помощь местным жителям.
На данный момент в деревне проживают более 300 человек. Обновленное медицинское учреждение, безусловно, улучшит качество их жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.