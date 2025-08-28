В Ростовской области Газпром проиграл суд с УФАС

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение антимонопольной службы в отношении ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Об этом сообщает Ростовское УФАС.
Оказалось, ранее антимонопольная служба выявила, что «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» без оснований изменил состав исполнителей работ при обслуживании оборудования в жилых домах. Это привело к росту стоимости услуг для потребителей. Цены выросли на 5,7% — 6,25%. Таким образом, был нарушен закон о конкуренции.
Ростовское УФАС выдало предписание устранить нарушения, но компания подала иск, пытаясь оспорить решение. Суд при этом не поддержал истца и полностью встал на сторону антимонопольного ведомства.
Подпишись на нас в Telegram.