Скандальный блогер Арсен Маркарян обжаловал свой арест

Маркарян был задержан 23 августа по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Вскоре он был доставлен на допрос. Сообщалось, что блогера поймали при попытке выехать в Белоруссию, находясь в багажнике машины. Там его и нашли сотрудники ДПС, которые остановили автомобиль на Можайском шоссе около города Кубинка.