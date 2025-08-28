Скандальный блогер Арсен Маркарян обжаловал свой арест

Блогер Арсен Маркарян решил обжаловать свой арест по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд.
По информации инстанции, блогер подал апелляцию. Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.
«В суд поступила апелляционная жалоба на решение избрать Маркаряну меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили там.
Напомним, 25 августа суд арестовал оскандалившегося российского блогера Арсена Маркаряна. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 17 суток.
Маркарян был задержан 23 августа по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Вскоре он был доставлен на допрос. Сообщалось, что блогера поймали при попытке выехать в Белоруссию, находясь в багажнике машины. Там его и нашли сотрудники ДПС, которые остановили автомобиль на Можайском шоссе около города Кубинка.