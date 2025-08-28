Ричмонд
Женщина разоблачила мужа, пришедшего в роддом к другому ребенку

В Сингапуре 49-летнего гражданина Индии приговорили к трем месяцам и трем неделям тюрьмы за двоеженство. Мужчина уже состоял в браке с 55-летней жительницей страны, но в 2022 году женился повторно в Индии, не расторгнув первый союз. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Обман вскрылся в сентябре 2023 года, когда у второй супруги родился ребенок. Прибыв в роддом навестить сына, он столкнулся с первой женой, которая там работала. После ее вопросов мужчине пришлось признаться.

Выяснилось, что он обещал второй супруге развестись, но этого не сделал. Разочарованная женщина сообщила о нарушении в министерство труда, после чего дело передали полиции.

В Сингапуре двоеженство наказывается лишением свободы до семи лет и штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов. Кроме того, мужчине грозит новое обвинение за предоставление ложных данных при оформлении статуса постоянного жителя: в анкете он указал лишь первую жену, передает издание.

В России штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил глава ФПБК Виталий Бородин. Кроме того, он предложил ввести дополнительные взыскания, если у супругов есть дети.