Женщина разоблачила мужа, пришедшего в роддом к другому ребенку

В Сингапуре 49-летнего гражданина Индии приговорили к трем месяцам и трем неделям тюрьмы за двоеженство. Мужчина уже состоял в браке с 55-летней жительницей страны, но в 2022 году женился повторно в Индии, не расторгнув первый союз. Об этом сообщает Channel NewsAsia.