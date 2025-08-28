Ричмонд
Эпидемиолог назвал две области Беларуси, где больше всего грибов с радиацией

Эпидемиолог сказал, в каких областях Беларуси больше всего грибов и ягод с радиацией.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиолог назвал две области Беларуси, где больше всего грибов и ягод с радиацией. Подробности привел заведующий отделением радиационной гигиены и безопасности Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Илья Лобачев, пишет 1prof.by.

— Больше всего выявляют грибов и ягод с превышением содержания радионуклидов в Могилевской и Гомельской областях. Именно оттуда приходит больше всего запросов на проверку, — уточнил специалист.

По словам эпидемиолога, речь идет про отдельные районы, однако из года в год они не всегда совпадают. Он пояснил, что элементы могут переноситься из одного района в другой при помощи животных или же грунтовых вод.

— Поэтому выделять конкретные районы я бы не стал. Просто будьте внимательны именно в Гомельской и Могилевской областях, — заметил Лобачев.

Специалист акцентировал внимание на том, что следует проверить свою корзину, если грибы и ягоды были собраны в районах, которые сопряжены с двумя указанными регионами.

— Да и в Минске, напомню, такие грибы и ягоды тоже могут появляться где-то в «серой» торговле, — предупредил заведующий отделением радиационной гигиены и безопасности Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Тем временем гомельские санврачи назвали грибы- «аккумуляторы» радиации.

Ранее белорусские врачи рассказали, можно ли есть старые червивые грибы, что в них накапливается и почему некоторые называют мутантами.

Вместе с тем мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.