Эпидемиолог назвал две области Беларуси, где больше всего грибов с радиацией

Эпидемиолог назвал две области Беларуси, где больше всего грибов и ягод с радиацией. Подробности привел заведующий отделением радиационной гигиены и безопасности Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Илья Лобачев, пишет 1prof.by.
— Больше всего выявляют грибов и ягод с превышением содержания радионуклидов в Могилевской и Гомельской областях. Именно оттуда приходит больше всего запросов на проверку, — уточнил специалист.
По словам эпидемиолога, речь идет про отдельные районы, однако из года в год они не всегда совпадают. Он пояснил, что элементы могут переноситься из одного района в другой при помощи животных или же грунтовых вод.
— Поэтому выделять конкретные районы я бы не стал. Просто будьте внимательны именно в Гомельской и Могилевской областях, — заметил Лобачев.
Специалист акцентировал внимание на том, что следует проверить свою корзину, если грибы и ягоды были собраны в районах, которые сопряжены с двумя указанными регионами.
— Да и в Минске, напомню, такие грибы и ягоды тоже могут появляться где-то в «серой» торговле, — предупредил заведующий отделением радиационной гигиены и безопасности Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
