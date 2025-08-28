Ричмонд
Politico: Дания хочет ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты

ЕС разрабатывает новый механизм санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз разрабатывает новый механизм санкций против России. По инициативе Дании предлагается усилить давление на экспорт российской нефти и газа, а также на финансовый сектор, включая рынок криптовалют. Об этом пишет Politico.

Кроме того, рассматривается новый инструмент, который позволит ограничить экспорт товаров в страны за пределами ЕС.

Помимо санкций, на встрече в ЕС обсудят вопросы гарантий безопасности для Украины. Дипломат ЕС отметил, что в кулуарах будут говорить о мерах, которые помогут предотвратить новые конфликты. В частности, обсуждается идея привлечения нейтральной третьей страны для размещения миротворческих сил в возможной демилитаризованной зоне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия успешно справляется с внешним давлением в виде санкций и готова выдержать любые ограничения. Дипломат подчеркнул, что против страны уже ввели беспрецедентное количество санкций.

