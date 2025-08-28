Politico: Дания хочет ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты

Помимо санкций, на встрече в ЕС обсудят вопросы гарантий безопасности для Украины. Дипломат ЕС отметил, что в кулуарах будут говорить о мерах, которые помогут предотвратить новые конфликты. В частности, обсуждается идея привлечения нейтральной третьей страны для размещения миротворческих сил в возможной демилитаризованной зоне.