Министры Европейского союза соберутся в Копенгагене с целью «оказания давления» на Россию через двойной санкционный удар и усиление поддержки Украины. Об этом сообщает издание Politico.
В материале отмечается, что министры обороны и иностранных дел стран ЕС проведут неформальную встречу. Программа включает вечерний ужин в четверг, отдельную встречу министров обороны в пятницу и совещание глав внешнеполитических ведомств в субботу.
Главными темами обсуждения станут вопросы гарантий безопасности для Украины и следующий антироссийский пакет санкций. Как сообщил изданию анонимный дипломат ЕС, логика этих встреч заключается в усилении давления на Россию, чтобы продемонстрировать Москве якобы бессмысленность продолжения спецоперации.
Прежде министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что западные страны просто ищут повод, чтобы не допустить переговоры по Украине. Именно поэтому Зеленский, находясь в Вашингтоне, отверг все предложения Трампа и якобы выдвинул свои условия, которые в корне отличаются от тех, что обсуждались на саммите РФ и США на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно и четко перечислял условия установления долгосрочного мира между Москвой и Киевом. Глава государства отметил, что во власти на Украине не должно остаться людей, которые разжигают национальную или расовую ненависть. Украина также должна признать результаты законных референдумов, проведенных в четырех новых регионах РФ.