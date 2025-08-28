В Ленинском районе Ростова заработала мобильная полиция

За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали три обращения от местных жителей, связанных преимущественно с повреждением имущества в результате происшествия. Сотрудники полиции приняли заявления, предоставили юридические консультации и начали проверку по поступившим материалам. Мобильная приемная продолжает оказывать комплексную помощь, включая восстановление утерянных документов через миграционную службу, прием сообщений о правонарушениях, содействие в поиске утраченного имущества и обеспечение общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации.