В Ангарске построят новый Дворец бракосочетаний за 245 миллионов рублей

Подрядчика для строительства выберут 11 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске построят новый Дворец бракосочетаний за 245 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта РосТендер. Администрация планирует, что здание станет архитектурной достопримечательностью города.

— Сейчас идет поиск подрядчика, его выберут 11 сентября. Именно победитель займется строительством нового здания ЗАГСа, — уточняется в сообщении.

Дворец бракосочетания станет значимым социальным объектом для Ангарска. Это позволит проводить торжественные церемонии в комфортных условиях. Новый ЗАГС строится в рамках программы по развитию социальной сферы города. Это делается для того, чтобы улучшить услуги по регистрации брака.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в перинатальном центре Иркутской области родилась первая тройня в этому году.