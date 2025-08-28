В Ангарске построят новый Дворец бракосочетаний за 245 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта РосТендер. Администрация планирует, что здание станет архитектурной достопримечательностью города.
— Сейчас идет поиск подрядчика, его выберут 11 сентября. Именно победитель займется строительством нового здания ЗАГСа, — уточняется в сообщении.
Дворец бракосочетания станет значимым социальным объектом для Ангарска. Это позволит проводить торжественные церемонии в комфортных условиях. Новый ЗАГС строится в рамках программы по развитию социальной сферы города. Это делается для того, чтобы улучшить услуги по регистрации брака.
