28 августа врио губернатора Ростовской области проведет пресс-конференцию

На участие в мероприятии, которое состоится в «Шолохов-центре», аккредитовались 115 представителей СМИ, в том числе из федеральных, региональных и местных изданий. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте правительства Ростовской области, на канале в Rutube и в группе VK донского правительства.