28 августа врио губернатора Ростовской области проведет пресс-конференцию

Сегодня, 28 августа, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию. Начало в 12 часов.
Донской глава расскажет о том, что было сделано за последние месяцы, как сейчас выглядит стратегия развития региона и какие перемены ожидаются.
На участие в мероприятии, которое состоится в «Шолохов-центре», аккредитовались 115 представителей СМИ, в том числе из федеральных, региональных и местных изданий. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте правительства Ростовской области, на канале в Rutube и в группе VK донского правительства.
