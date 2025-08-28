Ричмонд
28 августа врио губернатора Ростовской области проведет пресс-конференцию

Прямая трансляция большой пресс-конференции Юрия Слюсаря начнется в полдень.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 августа, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию. Начало в 12 часов.

Донской глава расскажет о том, что было сделано за последние месяцы, как сейчас выглядит стратегия развития региона и какие перемены ожидаются.

На участие в мероприятии, которое состоится в «Шолохов-центре», аккредитовались 115 представителей СМИ, в том числе из федеральных, региональных и местных изданий. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте правительства Ростовской области, на канале в Rutube и в группе VK донского правительства.

