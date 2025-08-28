Ученые Роспотребнадзора разработали тест сразу на 25 инфекций

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, который может выявить 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Об этом в четверг, 28 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что тест-система отличается высокой точностью и позволяет врачам быстро ставить диагноз и назначать лечение. Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от иностранных поставок.
Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики.
— Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса, — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.
Ранее вирусолог Елена Малинникова подтвердила, что новый штамм коронавируса «стратус» довольно быстро распространяется и легко пересекает государственные границы благодаря мутации. По словам врача, в остальном этот вариант инфекции не выделяется ничем примечательным.
