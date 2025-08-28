Ричмонд
На улице Связистов в Новосибирске трамвай № 18 сошёл с путей

На улице Связистов в Новосибирске трамвай № 18 сошёл с путей. Инцидент произошел около остановки «Школа № 174», пассажирам пришлось покинуть салон.

Движение по маршруту было временно приостановлено, на месте работают сотрудники трамвайного депо, выясняя причины случившегося. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы сообщают, что причиной схода с рельсов мог стать износ пути или резкое торможение. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшее время после проведения необходимых работ.