На улице Связистов в Новосибирске трамвай № 18 сошёл с путей. Инцидент произошел около остановки «Школа № 174», пассажирам пришлось покинуть салон.
Движение по маршруту было временно приостановлено, на месте работают сотрудники трамвайного депо, выясняя причины случившегося. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы сообщают, что причиной схода с рельсов мог стать износ пути или резкое торможение. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшее время после проведения необходимых работ.