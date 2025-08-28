В НЦ «Россия» было предложено создать экспертный совет по развитию архитектурного кода РФ

В Национальном центре «Россия» 26 августа состоялся круглый стол «Градостроительный и архитектурный код России», участники которого обсудили роль девелопмента, дизайна и формирования городской среды в повышении привлекательности территорий для жизни, социально-экономическом развитии и трансляции духовно-нравственных ценностей.
В ходе круглого стола заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич заявил, что архитектурный код способствует формированию образа эпохи и закреплению образа России в качестве страны-цивилизации, которая самостоятельно формирует духовно-нравственные ценности и транслирует их в том числе через городскую среду. В связи с этим, по словам Жарича, необходимо выстраивать постоянный диалог между архитекторами, представителями строительной отрасли и властью страны для выработки совместных идей.
Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов, в свою очередь, отметил, что архитектуре нужно уделять особое влияние, поскольку архитектурное и градостроительное проектирование играет важнейшую роль в национальном развитии и в формировании самоощущения граждан.
Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подчеркнул важность создания условий для того, чтобы специалисты видели свое будущее в регионах и чтобы туда приезжали новые кадры, поскольку они необходимы для развития территории, и большую роль в этом играют мастер-планы городов, инфраструктура и, как следствие, качество жизни. Он также указал, что городская среда должна формировать уважение к культуре России и национальным традициям — важно, чтобы они окружали людей с раннего детства.
В Клубе инвесторов также выразили поддержку идее формирования совета по созданию архитектурного кода страны, и отраслевым объединением была выдвинута инициатива по отражению национальной идеи и гражданской принадлежности в архитектурно-градостроительных решениях.