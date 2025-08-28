В НЦ «Россия» было предложено создать экспертный совет по развитию архитектурного кода РФ

Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подчеркнул важность создания условий для того, чтобы специалисты видели свое будущее в регионах и чтобы туда приезжали новые кадры, поскольку они необходимы для развития территории, и большую роль в этом играют мастер-планы городов, инфраструктура и, как следствие, качество жизни. Он также указал, что городская среда должна формировать уважение к культуре России и национальным традициям — важно, чтобы они окружали людей с раннего детства.