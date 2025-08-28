«Она уже не 10 из 10»: Виталий Гогунский против ночных походов замужних женщин в бары

— Если это [походы с подружками по барам] после 11 ночи, то она уже не 10 из 10. В целом лучше после часа ночи находиться дома. Это просто правило этикета. Был недавно случай, я сказал подруге: «Езжай домой, у тебя муж и дети! Быстро собралась, домой чеши. Не имеет права женщина нормальная, если у нее есть муж и дети, где-то прохлаждаться», — заявил Гогунский.