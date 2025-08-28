«Она уже не 10 из 10»: Виталий Гогунский против ночных походов замужних женщин в бары

Актер Виталий Гогунский, хорошо знакомый зрителям по роли Кузи в сериале «Универ», в ходе интервью с KP.RU поучаствовал в популярной интернет-игре «Она 10 из 10, но…». В этом формате обсуждаются ситуации, когда идеальная девушка имеет один «минус», и мужчина решает, останется ли она для него идеальной.
В частности, журналист предложил такой вариант: «Она 10 из 10, но любит ходить с подружками по барам»:
— Если это [походы с подружками по барам] после 11 ночи, то она уже не 10 из 10. В целом лучше после часа ночи находиться дома. Это просто правило этикета. Был недавно случай, я сказал подруге: «Езжай домой, у тебя муж и дети! Быстро собралась, домой чеши. Не имеет права женщина нормальная, если у нее есть муж и дети, где-то прохлаждаться», — заявил Гогунский.
Актер также прокомментировал ситуацию, когда идеальная девушка ходит грустная рядом с мужем. По его мнению, в таком случае она уже не может считаться «10 из 10».
— Если, смотри, для тебя идеально, что она ходит грустная, и ты это позволяешь, как бы ничего не делаешь, может, для тебя лично идеально, ты это любишь. Я не люблю, когда женщина ходит грустная, — отметил артист.
В то же время Гогунский признался, что спокойно относится к тому, если женщина не любит готовить или не убирается дома. Главное, считает он, чтобы она сама не мусорила. Также актер высказался, что если женщина обожает тратить его средства, это лишь подтверждает, что она — любимая.