В подмосковной Электростали к 2027 году отремонтируют школу единоборств

Школу единоборств капитально отремонтируют в городе Электростали Московской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам в городском округе Электросталь», — рассказала министр подмосковного правительства по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В этом здании, построенном в 1958 году, тренируются мастера дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и других единоборств, проводятся спортивные турниры. К своему 70-летию школа обретет современный вид.
Здание площадью 608,5 кв. м располагается на улице Красной. Работы планируется завершить к 2027 году.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.