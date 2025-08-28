Филипп Киркоров сообщил о горе в семье: Артист столкнулся с очередной утратой

Певец Филипп Киркоров сообщил о горе в семье: его постигла очередная утрата. Не стало его любимого 16-летнего пса Хари. Об этом исполнитель написал в соцсетях.
По словам артиста, животного не стало за час до приезда хозяина. Киркоров вспомнил, что пес появился в его жизни незапланированно, он забрал его во время гастролей из цирка в Красноярске.
Фото: личная страница в соцсетях.
«16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачек век столь короток и заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг и его уход не менее болезнен, чем человеческий. Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее», — написал артист.
В марте текущего года не стало отца исполнителя, народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Прощание с ним прошло в его любимом святом месте — в Храме Христа Спасителя.