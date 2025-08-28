Сергей Собянин представил программу празднования Дня города

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня города в столице в этом году.
Празднование 878-й годовщины в Москве будет отмечаться 13−14 сентября. По итогам обсуждения вопроса о программе празднования Дня города на заседании президиума правительства столицы мэр одобрил план основных торжеств, включающий 138 мероприятий.
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, по традиции мероприятия будут проходить на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры. Так, 13 и 14 сентября на Поклонной горе пройдут концерты, в которых примут участие популярные артисты и творческие коллективы. В первый день празднования состоится концерт артистов «Дорожного радио», трансляцию которого будет вести телеканал «Звезда». Во второй день состоится патриотический фестиваль «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества.
На ВДНХ запланирована развлекательная программа возле фонтана «Дружба народов». Там будут работать пять площадок с экранами и арт-объектами, пройдут музыкальные, литературные и поэтические спектакли, шоу «Кольца Москвы» со спецэффектами.
Московские вузы готовят специальную программу в честь Дня города. Так, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова пройдет «Пирогов-фест», а Московский физико-технический институт организует FestTech в музее «Атом» на ВДНХ.
На Северном и Южном речных вокзалах состоятся мероприятия для семей с детьми. Гости смогут посмотреть концерты, фильмы в кинотеатре под открытым небом, принять участие в спортивных мероприятиях, мастер-классах, а также попробовать угощения.
Кинопарк «Москино» запланировал показ концерта-мюзикла «А я иду, шагаю по Москве» с участием знаменитых артистов. Он состоится 13 и 14 сентября. Также посетители смогут увидеть представления цирка шапито, вход на которые будет свободным. Лучшие цирковые артисты России также выступят в Измайловском парке и ландшафтном парке «Южное Бутово».
В саду имени Н. Э. Баумана состоятся кинопоказы фильмов «Я шагаю по Москве», «Девушка без адреса» и театрализованная программа Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной». Все желающие смогут посетить ретроателье, мастер-класс по художественной графике и камерный концерт.
Отмечается, что мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут в 20 московских парках. Запланированы концерты живой музыки, парная спортивная эстафета «Мы вместе», детские программы с аниматорами, мастер-классы и викторины.
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в музеях, где организуют тематические выставки, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы.