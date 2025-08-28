Сергей Собянин представил программу празднования Дня города

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, по традиции мероприятия будут проходить на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры. Так, 13 и 14 сентября на Поклонной горе пройдут концерты, в которых примут участие популярные артисты и творческие коллективы. В первый день празднования состоится концерт артистов «Дорожного радио», трансляцию которого будет вести телеканал «Звезда». Во второй день состоится патриотический фестиваль «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества.