Дайвер сделал чудовищную находку на дне реки: пропавшие 67 лет назад супруги наконец нашлись

На дне реки Колумбия в США обнаружили автомобиль, пропавший 67 лет назад. Внутри находились останки двух человек, сообщает Oregon Live.
Дайвер Арчер Майо нашел машину в марте 2025 года, но добрался до нее только в августе, убрав мусор с пути. Это был Ford 1950-х годов. В салоне лежали человеческие кости и фотоаппарат с именем Кена Мартина. Полиция предполагает, что останки принадлежат Кену и его жене Барбаре.
В 1958 году семья Мартинов — Кен, Барбара и их трое детей — поехала к каньону реки Колумбия и пропала. Через год в реке нашли тела двух дочерей, но остальных не обнаружили. Полиция считала, что семья случайно съехала в воду, но появлялись и другие версии. Майо изучил архивы и узнал о глубокой яме в реке, куда могла угодить машина. Его предположение оказалось верным.
Останки отправлены на экспертизу. Полиция проверяет, могут ли среди костей быть останки третьего ребенка. Дело пока не закрыто.
Ранее в Миннесоте рыбак Броуди Лох нашел в реке Миссисипи автомобиль Buick 1960-х годов. Он сообщил властям, и водолазы подняли машину, обнаружив внутри останки. Это может помочь раскрыть дело о пропаже человека, длившееся почти 60 лет.