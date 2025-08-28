Дайвер сделал чудовищную находку на дне реки: пропавшие 67 лет назад супруги наконец нашлись

В 1958 году семья Мартинов — Кен, Барбара и их трое детей — поехала к каньону реки Колумбия и пропала. Через год в реке нашли тела двух дочерей, но остальных не обнаружили. Полиция считала, что семья случайно съехала в воду, но появлялись и другие версии. Майо изучил архивы и узнал о глубокой яме в реке, куда могла угодить машина. Его предположение оказалось верным.