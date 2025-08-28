Актер Виталий Гогунский объяснил свои слова о женщинах в плохом настроении

Актер Виталий Гогунский объяснил свои резкие слова о женщинах в плохом настроении, которые ранее вызвали скандал в интернете. Артист рассказал KP.RU, почему считает важным устанавливать правило, что женщина не должна быть в плохом настроении.
— В моей жизни сейчас появилась муза, она в прекрасном настроении. И, кстати, благодаря в том числе и тому, что я всех в плохом настроении отправил в сад. Умная женщина сразу нашла возможность со мной встретиться и показать, что у нее хорошее настроение, — пояснил Гогунский.
Актер считает, что плохое настроение женщины иногда становится инструментом манипуляции Он отметил, что это просто результат его наблюдений и опыта.
— Если ты парень добрый, то начнешь ее утешать, делать что-то, чтобы у нее было хорошее настроение. Я говорил конкретно про тот случай, когда это используется как средство манипуляции для того, чтобы воздействовать и добиться определенных результатов, -подчеркнул артист.
Гогунский также отметил, что его подход не означает жесткости. Виталий признался, что и у него бывают моменты меланхолии, но он старается не переносить их на окружающих.
— У меня бывает меланхоличное настроение. Для этого я рекомендую пойти в сад, восстановиться. если у тебя плохое настроение, то идешь в сад, читаешь книги, восстанавливаешься, и к людям ты должен выйти в хорошем настроении, — заключил актер.