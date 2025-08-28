Секретное письмо Си Цзиньпина оживило отношения с Индией на фоне угроз Трампа

После того, как в марте этого года президент США Дональд Трамп развязал свою торговую войну с Китаем, Пекин начал устойчивые и тихие контакты с Индией. Для этого президент Си Цзиньпин написал письмо индийской коллеге Драупади Мурму, которая в первую очередь является номинальным лидером, чтобы прощупать почву для улучшения отношений. Об этом со ссылкой на источник сообщает Вloomberg.