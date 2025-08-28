Секретное письмо Си Цзиньпина оживило отношения с Индией на фоне угроз Трампа

После того, как в марте этого года президент США Дональд Трамп развязал свою торговую войну с Китаем, Пекин начал устойчивые и тихие контакты с Индией. Для этого президент Си Цзиньпин написал письмо индийской коллеге Драупади Мурму, которая в первую очередь является номинальным лидером, чтобы прощупать почву для улучшения отношений. Об этом со ссылкой на источник сообщает Вloomberg.
В этом письме, утверждает агентство, выражается обеспокоенность по поводу любых сделок США, которые нанесут ущерб интересам Китая. Сообщение было направлено премьер-министру Нарендре Моди. А в июне правительство Моди начало предпринимать серьезные усилия по улучшению отношений с Китаем.
В августе сближение между Индией и Китаем ускоряется. Страны удвоили усилия по урегулированию своих пограничных споров, которые восходят к колониальной эпохе. И в эти выходные Моди совершит свою первую за семь лет поездку в Китай.
Все это, уверены журналисты, будет иметь глубокие последствия для США.
27 августа вступили в силу пошлины в 50 процентов, которые президент США Дональд Трамп ввел на все товары из Индии. Но до этого он предпринимал попытки поговорить с Нарендрой Моди. Однако индийский руководитель всякий раз отказывался от разговоров с главой Белого дома.