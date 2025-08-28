«Я бы Кузю еще 10 лет играл»: Виталий Гогунский из «Универа» сравнил себя с Брэдом Питтом и Ди Каприо

Актер Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал KP.RU о своем отношении к персонажу и новым проектам. Артист признался, что не видит проблемы в том, чтобы долго играть одного героя.
— Я бы, честно говоря, Кузю вот еще 10 лет игралт, — поделился Гогунский.
Он привел в пример известных голливудских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта:
— Я являюсь поклонником таланта этого человека — Леонардо Ди Каприо, по большому счету, это все равно вытягивание определенных особенностей человека. Даже мой любимый Брэд Питт, есть определенные штампы, которые заходят, например, как он там плачет, — уверяет Виталий.
По словам актера, «Универ» подарил ему возможность продлить ощущение молодости. Он отметил, что персонажи ситкомов обычно не развиваются, и это создает особую атмосферу, к которой зрители возвращаются с ностальгией.
— Поймал себя на мысли: как хорошо было там, где ничего не меняется. И ты в какой-то момент застрял в этой молодости, ты остался в этом, — добавил Гогунский.
Сейчас актер готовится к съемкам сериала про своего персонажа «Кузя. Путь к успеху», о том, как герой стал олигархом, живя в деревне.
— Я прочитал сценарий, у меня это хороший признак, когда я начинаю смеяться на стадии того, что я прочитал. Будем сейчас это снимать. Уезжаем в экспедицию, будем жить в деревне, — рассказал Гогунский.