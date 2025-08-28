Успение пресвятой Богородицы — поздравление Главы Крыма

Символично, что именно в Успенском соборе Московского Кремля венчались на царство русские цари и императоры. А одну из самых древних, известных и почитаемых святынь нашего полуострова — Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае — часто называют крымской лаврой или крымским Афоном.