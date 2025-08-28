В Курске отремонтируют офис кадрового центра

«Модернизация не ограничивается перепланировкой помещения и изменением его дизайна. Главные преобразования службы занятости связаны с применением IT-технологий, которые позволяют сократить время получения мер государственной поддержки или получать их дистанционно. Кардинально меняются подходы к работе с клиентами. Уже сейчас мы работаем проактивно, то есть не ждем, когда гражданин или работодатель обратится в кадровый центр, а сами выходим на целевую аудиторию и рассказываем, чем можем помочь выпускникам, участникам спецоперации, инвалидам и иным категориям соискателей», — рассказал директор центра занятости населения региона Андрей Гололобов.