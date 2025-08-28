Ричмонд
В Курске отремонтируют офис кадрового центра

Большой общий зал разделят на несколько функциональных зон.

Офис кадрового центра, расположенного на проспекте Ленинского Комсомола в Курске, отремонтируют по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в центре занятости населения Курской области.

«Модернизация не ограничивается перепланировкой помещения и изменением его дизайна. Главные преобразования службы занятости связаны с применением IT-технологий, которые позволяют сократить время получения мер государственной поддержки или получать их дистанционно. Кардинально меняются подходы к работе с клиентами. Уже сейчас мы работаем проактивно, то есть не ждем, когда гражданин или работодатель обратится в кадровый центр, а сами выходим на целевую аудиторию и рассказываем, чем можем помочь выпускникам, участникам спецоперации, инвалидам и иным категориям соискателей», — рассказал директор центра занятости населения региона Андрей Гололобов.

Во время ремонта большой общий зал разделят на зоны для индивидуальной работы с посетителями, подготовят отдельную комнату для приема работодателей. Для комфортного ожидания завезут мягкие диваны и терминалы «электронной очереди». Для групповых занятий оборудуют просторный конференц-зал, а для психологической поддержки безработных откроют кабинет психолога. Также обустроят специальный уголок для детей.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.