РЖД показали новые вагоны СВ с двухметровыми полками и утюгами

РЖД представили новые вагоны СВ, оснащенные спальными местами длиной два метра, просторными полками для ручной клади, а также душевой кабиной, утюгом и гладильной доской. Новинка была показана на международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».

В вагоне предусмотрено восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой, при этом длина полок увеличена на 16 сантиметров — до двух метров, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пассажиры при покупке билетов на поезда дальнего следования могут проверить, разрешен ли провоз животных в вагоне, выбрать место рядом с питомцем и определить продолжительность совместной поездки.

Представители Федеральной пассажирской компании (ФПК) рассказали, что пассажиры теперь могут перевозить в поездах дальнего следования летающих опоссумов и сурикатов.

Кроме того, в РЖД с января 2025 года обновились правила перевозки животных в поездах дальнего следования. По словам заместителя генерального директора ФПК Станислава Зотина, это касается только пассажиров, путешествующих с небольшими животными.