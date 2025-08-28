В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», — говорится в заявлении.
Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы.
Передовые диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезоны вспышек ОРВИ и гриппа, добавили в пресс-службе.