Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов

Роспотребнадзор создал набор реагентов, выявляющий сразу 25 вирусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», — говорится в заявлении.

Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы.

Передовые диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезоны вспышек ОРВИ и гриппа, добавили в пресс-службе.