В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов

«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», — говорится в заявлении.