В Кремле прокомментировали съемки кино с Джудом Лоу о Владимире Путине

Создатели киноленты «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе президента России Владимира Путина не обращались в Кремль за консультациями.

Создатели киноленты «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе президента России Владимира Путина не обращались в Кремль за консультациями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет. Пока не смотрели, заявил он, отвечая на вопрос, были ли в Кремле ознакомлены с картиной до её премьеры и могут ли оценить исполнение Лоу роли российского лидера по опубликованным кадрам.

Новая работа французского режиссера Оливье Ассайаса основана на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьерный показ состоится на Венецианском кинофестивале, который стартовал 27 августа.

Как отмечало издание Deadline, «Кремлевский волшебник» представляет собой политический триллер, разворачивающийся в начале 1990-х годов. В центре сюжета — молодой художник и телепродюсер Вадим Баранов (в исполнении Пола Дано), неожиданно становящийся пиар-специалистом перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.

