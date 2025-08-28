Найден самый «экстремальный» динозавр: был покрыт шипами и «броней»

Его спина была покрыта короткими шипами, благодаря ребрам с шипами на верхней поверхности. У него был костяной воротник с пластинами и двумя парами шипов, выступающих наружу над шеей, включая один длиной 2,85 фута, который, вероятно, был еще длиннее, когда животное было живым. У него также был тазовый щиток и два больших выступающих наружу шипа над бедрами.