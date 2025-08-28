Найден самый «экстремальный» динозавр: был покрыт шипами и «броней»

Около 165 миллионов лет назад в прибрежной пойме на территории современного Марокко жил один из самых экстремальных динозавров за всю историю изучения, который был богато украшен «броней» и шипами — некоторые из них достигали почти метра в длину — в отличие от любого другого известного существа.
В среду исследователи описали обширные окаменелые останки динозавра юрского периода по имени Спикомеллус, обнаруженные в Атласских горах недалеко от марокканского города Булеман. Спикомеллус длиной около 4 метров и весом, возможно, от одной до двух тонн — старейший из известных представителей группы танкоподобных «бронированных» динозавров, называемых анкилозаврами, приземистых и медлительных травоядных, которые передвигались на четырех ногах.
«Панцирь спикомеллуса поразительно странный, он не похож ни на панцирь любого другого динозавра — или любого другого животного, живого или мертвого, — которое мы когда-либо обнаруживали», — рассказывает палеонтолог позвоночных Ричард Батлер из Бирмингемского университета в Англии, один из руководителей исследования, опубликованного в журнале Nature.
«У него на каждом ребре был не только ряд острых длинных шипов, неизвестных больше нигде среди животных, но и шипы длиной с клюшку для гольфа, торчащие на шее», — добавил Батлер.
Экстравагантная броня, возможно, выполняла двойную функцию — защищала от крупных плотоядных динозавров и служила способом привлечения самцов и самок друг к другу.
«Броня, несомненно, выполняла какую-то защитную функцию, но трудно представить, как метровые шипы на шее использовались для защиты. Они кажутся огромным перебором», — сказал Батлер.
По словам палеонтолога позвоночных и ведущего автора исследования Сюзанны Мейдмент из Музея естественной истории в Лондоне, у живых животных структуры, которые, как правило, не имеют очевидной функции и выглядят так, что их может быть немного неудобно носить при себе — например, оленьи рога или павлиний хвост — обычно ассоциируются с сексом.
«Их можно использовать для ухаживания или демонстрации территории, а также для борьбы с представителями того же вида во время соревнований за пару. “Броня” спикомеллуса совершенно непрактична и, например, могла бы немного раздражать в густой растительности. Поэтому мы думаем, что, возможно, животное создало такую сложную броню для какой-то демонстрации, возможно, для спаривания», — добавила Мейдмент.
Хотя окаменелости не представляли собой полный скелет — голова была одной из недостающих частей, — частичные останки позволили получить хорошее представление о спикомеллусе. Этот динозавр ранее был известен только по одному фрагменту ребра, описанному в 2021 году, прежде чем эти окаменелости были найдены в 2022 и 2023 годах.
Его спина была покрыта короткими шипами, благодаря ребрам с шипами на верхней поверхности. У него был костяной воротник с пластинами и двумя парами шипов, выступающих наружу над шеей, включая один длиной 2,85 фута, который, вероятно, был еще длиннее, когда животное было живым. У него также был тазовый щиток и два больших выступающих наружу шипа над бедрами.
Характерные сросшиеся хвостовые позвонки указывают на то, что спикомеллус обладал оружием на конце хвоста для борьбы с хищниками — возможно, дубинкой или какими-то шипами, — хотя один из них не был обнаружен среди останков.
Такие сросшиеся хвостовые позвонки ранее были обнаружены только у анкилозавров с хвостовым вооружением. Это указывает на то, что хвостовое оружие появилось у анкилозавров примерно на 30 миллионов лет раньше, чем было известно ранее.
Анкилозавры были одними из самых успешных травоядных динозавров. Они тесно связаны с другой группой растительноядных, называемых стегозаврами, которые могли похвастаться костяными пластинами на спине и шипастым хвостовым орудием.
Обе группы возникли в юрский период. Но анкилозавры пережили стегозавров и процветали до тех пор, пока 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода, на Землю не упал астероид, положив конец эпохе динозавров. Самый известный представитель этой группы, анкилозавр, был крупнее спикомеллуса и достигал примерно 26 футов в длину. Он населял западную часть Северной Америки во времена заката динозавров. Его броня, включая внушительную булаву на хвосте, защищала от хищников, включая тираннозавра.
Ранние представители групп динозавров часто имели довольно простые очертания тела по сравнению с более поздними собратьями.
«Броня спикомеллуса гораздо более сложная, чем у более поздних анкилозавров, и ни у одного из более поздних анкилозавров нет остроконечных ребер. Что нас удивляет, так это то, что самый сложный доспех анкилозавра “всех времен и народов” присутствует на старейшем представителе этой группы. Возможно, более простая броня у более поздних видов отражает сдвиг в сторону брони, выполняющей преимущественно защитную функцию, из-за возросшего давления более крупных хищников в меловой период», — сказал Батлер.