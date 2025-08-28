Немецкий политический журнал Compact объявил о выпуске памятной монеты, посвященной президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Соответствующая информация опубликована на портале издания.
Сувенирная монета диаметром 28 миллиметров изготовлена из серебра. На ее поверхности размещен портрет российского лидера с сопровождающей надписью «Patriot Wladimir Putin». Согласно описанию, монета символизирует стойкость, мужество и победу над «западным мейнстримом».
Фото: compact-online.de.
Издание характеризует президента России как маяк надежды для патриотов и подчеркивает, что ненависть со стороны разжигателей войны из НАТО, которым он противостоит, не знает границ.
В публикации уточняется, что монета поступит в продажу в конце сентября текущего года. Ее стоимость составляет порядка 7 тысяч рублей.
