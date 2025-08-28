В Новоалександровском округе на Ставрополье откроется модельная библиотека

Открытие первой модельной библиотеки в Новоалександровском округе Ставропольского края состоится в сентябре, сообщили в правительстве региона. Модернизация учреждения проводилась в ходе реализации нацпроекта «Семья».
В здании уже завершен ремонт, собрана современная мебель, устанавливается компьютерное и интерактивное оборудование, закуплена новая литература. Посетителям будут доступны электронные базы данных, зоны Wi-Fi, онлайн-трансляция культурных событий и многое другое. Для детей и молодежи предусмотрены занятия в юношеских клубах, возможность проводить исследовательские работы. Также в учреждении будут развлекательные зоны, настольные игры и творческие площадки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.