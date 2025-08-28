В Новоалександровском округе на Ставрополье откроется модельная библиотека

В здании уже завершен ремонт, собрана современная мебель, устанавливается компьютерное и интерактивное оборудование, закуплена новая литература. Посетителям будут доступны электронные базы данных, зоны Wi-Fi, онлайн-трансляция культурных событий и многое другое. Для детей и молодежи предусмотрены занятия в юношеских клубах, возможность проводить исследовательские работы. Также в учреждении будут развлекательные зоны, настольные игры и творческие площадки.