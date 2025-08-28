Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий погиб в зоне проведения спецоперации, воюя за Вооруженные силы Украины. Чикатило-младшего ликвидировали во время боя в Харьковской области. Украинская сторона планирует посмертно наградить его орденом Мужества. Сын серийного убийцы Андрея Чикатило с начала СВО воевал на стороне Украины, а восемь месяцев назад пропал без вести, находясь в составе артиллерийского подразделения ВСУ.