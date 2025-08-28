Ричмонд
В Солнечногорском округе в Подмосковье отремонтировали школу

Также благоустроили прилегающую территорию.

Ремонт здания Поваровской школы в Солнечногорском округе Подмосковья провели по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

С сентября учебное заведение будет работать в одну смену. В здании обновили кровлю и заменили инженерные системы, провели теплоизоляцию фасада, оборудовали библиотеку с читальным залом и книгохранилищем, обустроили рекреационную зону. Кроме того, для школы закупили новую мебель и технику. Прилегающую территорию благоустроили.

Общая площадь здания 1968 года постройки составляет 1728 кв. м. В образовательном учреждении обучаются 620 детей. На время ремонта воспитанники занимались в школьной пристройке, которую возвели в 2024 году.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.