В Перми начали оборудовать экранами остановочные павильоны

В Перми начат монтаж первых лайтбоксов на остановочных павильонах, сообщили в городском дептрансе. Всего будет установлено 39 таких конструкций на уже существующих павильонах. Лайтбоксы будут монтироваться в секцию павильона.
Конструкция представляет собой место для размещения статичной информации, а также экран для трансляции видеороликов. Предполагается транслировать социальную рекламу, объявления, информацию о важных городских событиях. Лайтбоксы станут также дополнительным источником освещения и дополнят архитектурную подсветку по вечерам.
Несколько экранов уже смонтировано — например, на остановочных павильонах на Чернышевского, 19, Сибирской, 71, Локомотивной, 1. Сейчас устанавливают конструкцию на остановке на Ленина, 81. В ближайшие дни лайтбоксы будут смонтированы на остановках на Энгельса, 23, Сибирской, 53 и 84.