Зеленый тазик и коробку с малиной забыли пассажиры аэроэкспрессов с июня

«С июня по август в аэроэкспрессах оставили 1 тыс. 460 вещей. Лидеры — зонты (более 70 штук) и кепки (около 50). Но встречались и совсем необычные находки: зеленый тазик, коробка с малиной и черешней, пилотка стюардессы, белые кроссовки, 120 юаней, брошь в виде листка и даже зачетная книжка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все забытые вещи (кроме продуктов) хранятся в компании полгода. Чтобы вернуть вещь, нужно обратиться на горячую линию или к сменному специалисту в терминале «Аэроэкспресса» и заполнить заявление о потере. Затем необходимо сообщить (как минимум за сутки) о дате визита на склад (находится рядом с Белорусским вокзалом). Забрать вещь можно только лично, предъявив документ, удостоверяющий личность.