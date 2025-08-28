Зеленый тазик и коробку с малиной забыли пассажиры аэроэкспрессов с июня

Уточняется, что все забытые вещи (кроме продуктов) хранятся в компании полгода. Чтобы вернуть вещь, нужно обратиться на горячую линию или к сменному специалисту в терминале «Аэроэкспресса» и заполнить заявление о потере. Затем необходимо сообщить (как минимум за сутки) о дате визита на склад (находится рядом с Белорусским вокзалом). Забрать вещь можно только лично, предъявив документ, удостоверяющий личность.