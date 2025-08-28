Студентам-бюджетникам Волгограда увеличат стипендию с осени

Соответствующее разъяснение было направлено Министерством науки и высшего образования РФ в учебные заведения в письме о стипендиальном обеспечении. При этом сами вузы могут устанавливать и более высокие стипендии в пределах средств стипендиального фонда, который формируется исходя из среднегодовой численности студентов-бюджетников. Закон об образовании также предписывает определять размеры выплат с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации.