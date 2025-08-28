Студентам-бюджетникам Волгограда увеличат стипендию с осени

С первого сентября нового учебного года студентам волгоградских вузов, как и других регионов страны, обучающимся на очной форме за счет государственного бюджета, будет повышена стипендия. Индексация составит минимум 7,6 процента, что соответствует уровню инфляции.
В результате минимальный размер академической стипендии будет установлен в размере 2224 рубля, социальной — 3340 рублей. Для аспирантов и ассистентов-стажеров по определенным Минобрнауки направлениям выплата составит 10513 рублей, по иным направлениям — 4380 рублей. Стипендия ординаторов будет равна 11157 рублям. Эти нормативы установлены Правительством РФ для каждого уровня образования и категорий учащихся, и вузы не имеют права устанавливать выплаты ниже этих сумм.
Соответствующее разъяснение было направлено Министерством науки и высшего образования РФ в учебные заведения в письме о стипендиальном обеспечении. При этом сами вузы могут устанавливать и более высокие стипендии в пределах средств стипендиального фонда, который формируется исходя из среднегодовой численности студентов-бюджетников. Закон об образовании также предписывает определять размеры выплат с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации.
Отдельно регулируется выплата повышенных стипендий для отличников и хорошистов первых двух курсов, а также для определенных социальных категорий студентов. Ее размер не может быть ниже установленного на федеральном уровне прожиточного минимума.